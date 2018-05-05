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Два человека погибли во время грозы в канадской провинции Онтарио
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Два человека погибли во время грозы в канадской провинции Онтарио 

Говорит Москва 20 минут назад
Отмечается, что порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В результате разгула стихии повалены сотни деревьев и рекламных конструкций.
Минувшей ночью в аэропорту Пирсон в Торонто были отменены все авиарейсы.
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