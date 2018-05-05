Два человека погибли во время грозы в канадской провинции Онтарио

Отмечается, что порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В результате разгула стихии повалены сотни деревьев и рекламных конструкций. Минувшей ночью в аэропорту Пирсон в Торонто были отменены все авиарейсы.