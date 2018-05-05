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В Польше семерых горняков не могут найти после взрыва на шахте
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В Польше семерых горняков не могут найти после взрыва на шахте 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. Семерых польских горняков не могут найти после взрыва в шахте на юге страны, сообщает Главное шахтерское управление.
"Продолжается спасательная операция в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй. Незадолго до 11.00 (12.00 мск) в шахте произошел сильный взрыв", — говорится в сообщении. Добавляется, что сила взрыва была эквивалентна «4 баллам по шкале Рихтера».
Сейчас продолжается эвакуация шахтеров. «Нет информации о том, что кто-то пострадал, но до сих пор не имеется контакта с семью горняками», — сообщает управление.
В тот момент, когда произошел взрыв, в шахте находились около 250 человек.
На место вызваны четыре бригады спасателей. Они пока не могут начать работы из-за высокой концентрации метана.
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