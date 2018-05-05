Пять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме на западе Москвы

«В квартире жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нежинская, д. 13, произошло возгорание личных вещей на площади около 3 кв. м. Принятыми мерами пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил агентству «Москва» о том, что при тушении пожара из дома были эвакуированы пять человек. Хозяин горевшей квартиры был обнаружен в сильном алкогольном опьянении с ушибом теменной части головы.