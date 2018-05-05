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Пять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме на западе Москвы
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Пять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме на западе Москвы 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«В квартире жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нежинская, д. 13, произошло возгорание личных вещей на площади около 3 кв. м. Принятыми мерами пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил агентству «Москва» о том, что при тушении пожара из дома были эвакуированы пять человек. Хозяин горевшей квартиры был обнаружен в сильном алкогольном опьянении с ушибом теменной части головы.
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