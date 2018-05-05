Человек пострадал при пожаре в дачном доме в Пушкинском районе

Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Нагорное» Пушкинского района Подмосковья , в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четвертого мая в 23:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Пушкинский район, СНТ «Нагорное», дом 9.

«Есть пострадавший. Пятого мая в 02:25 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

При тушении пожара в дачном доме были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.