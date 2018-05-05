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Человек пострадал при пожаре в дачном доме в Пушкинском районе
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Человек пострадал при пожаре в дачном доме в Пушкинском районе 

РИАМО 1 час назад
Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Нагорное» Пушкинского района Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Четвертого мая в 23:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Пушкинский район, СНТ «Нагорное», дом 9.
«Есть пострадавший. Пятого мая в 02:25 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
При тушении пожара в дачном доме были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.
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