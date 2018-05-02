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Майская гроза. На столицу обрушились ливень и град
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Майская гроза. На столицу обрушились ливень и град 

Москва24 2 мая 2018
Фото: Москва24
Ливень и град обрушились на столицу в самый теплый день с начала года, передает телеканал Москва 24. Как и прогнозировали синоптики, вместе с летней жарой в столицу пришла гроза. Порывы ветра местами достигают 20 метров в секунду.
Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и области 2 мая. В связи с резким ухудшением метеоусловий, сотрудники ведомства рекомендовали жителям столичного региона обходить шаткие конструкции, деревья и антенны.
Автомобилистам посоветовали припарковать машину, так как ливни и вспышки молний могут привести к росту числа ДТП. Кроме того, при сильном ветре водителям не стоит оставлять автомобили под деревьями или рядом с неустойчивыми конструкциями, добавили в МЧС.
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