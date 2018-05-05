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Пожар площадью 30 кв. м произошел в здании НИИ Точных приборов в Отрадном
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Пожар площадью 30 кв. м произошел в здании НИИ Точных приборов в Отрадном 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание, произошедшее в административном здании на северо-востоке города, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.
«В административном здании, расположенном по адресу: ул. Декабристов, д. 51, произошел пожар в подвальном помещении на площади около 30 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается Научно-исследовательский Институт точных приборов.
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