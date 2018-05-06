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В Афганистане погибли семь мирных жителей при взрыве автомобиля
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В Афганистане погибли семь мирных жителей при взрыве автомобиля 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Афганистане погибли по меньшей мере семеро, еще один человек получил ранения из-за наезда на бомбу в провинции Фарьяб, передает агентство «Пажвак» со ссылкой на полицию.
Представитель полиции Абдул Карим Юриш заявил, что транспортное средство подорвалось на бомбе, которую установили боевики радикального исламского движения «Талибан». По его данным, в машине находились торговцы.
Ранее сообщалось, что в Афганистане 11 человек погибли в результате атаки террориста-смертника на конвой иностранных военнослужащих. По данным телеканала TOLOnews, погибшие были студентами медресе в деревне Хаджи Абдуллахана в районе Дама в южной провинции Кандагар.
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