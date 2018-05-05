Срочно: 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва на востоке Афганистана

Мехтарлам / Афганистан /, 5 мая / Синьхуа / — Около 11 мирных жителей

получили ранения в субботу в результате взрыва в провинции Лагман

на востоке Афганистана, сообщили местные власти. —0—