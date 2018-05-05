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Срочно: 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва на востоке Афганистана
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Срочно: 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва на востоке Афганистана 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Мехтарлам /Афганистан/, 5 мая /Синьхуа/ — Около 11 мирных жителей
получили ранения в субботу в результате взрыва в провинции Лагман
на востоке Афганистана, сообщили местные власти. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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