Ещё
При взрыве в мечети в Афганистане погибли не менее десяти человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве в мечети в Афганистане погибли не менее десяти человек 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Не менее 10 человек погибли, 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в Афганистане — ТВ  РИА Новости / Динамика дня
РИА Новости: последние новости
Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1 В Бурятии площадь пожаров за сутки выросла более чем в два раза
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1481
Украине запретили использовать «Джавелины»205
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс104
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»159
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии120
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение