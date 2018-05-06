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При взрыве в мечети в Афганистане погибли не менее десяти человек
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При взрыве в мечети в Афганистане погибли не менее десяти человек
РИА Новости
31 минуту назад
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Фото:
Газета.Ru
Не менее 10 человек погибли, 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в
Афганистане
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