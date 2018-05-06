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При взрыве в мечети Афганистана погибли десять человек
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При взрыве в мечети Афганистана погибли десять человек 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли 10 десять человек, еще 29 получили ранения, передает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.
По словам представителя, взрыв произошел после полуденной молитвы.
Ранее сообщалось, что в Афганистане погибли семь мирных жителей при взрыве автомобиля. Представитель полиции Абдул Карим Юриш заявил, что транспортное средство подорвалось на бомбе, которую установили боевики радикального исламского движения «Талибан». По его данным, в машине находились торговцы.
Также ранее сообщалось, что в Афганистане 11 человек погибли при нападении на военный конвой.
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