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МЧС отчиталось о трудной пятнице
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МЧС отчиталось о трудной пятнице 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В течение суток 4 мая в центре управления кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области организована работа по управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на территории Ленинградской области.
За это время спасатели приняли участие в ликвидации последствий 2 ДТП и тушении 4 техногенных пожаров. В частности ликвидированы 2 пожара во Всеволожском районе, один — в Кингисеппе и еще один — в Волосовском районе. Кроме этого спасатели приняли участие в ликвидации последствий двух ДТП с участием нескольких автомобилей в Ломоносовском районе.
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