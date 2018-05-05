МЧС отчиталось о трудной пятнице 

В течение суток 4 мая в центре управления кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области организована работа по управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на территории Ленинградской области.
За это время спасатели приняли участие в ликвидации последствий 2 ДТП и тушении 4 техногенных пожаров. В частности ликвидированы 2 пожара во Всеволожском районе, один — в Кингисеппе и еще один — в Волосовском районе. Кроме этого спасатели приняли участие в ликвидации последствий двух ДТП с участием нескольких автомобилей в Ломоносовском районе.