Извержение вулкана в Индийском океане попало на видео

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане активизировался во вторник. Смотрите на видео кадры извержения

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, максимальная высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.

После очень высокой сейсмической активности вулкан начал извергаться. В целях обеспечения безопасности островитян, власти ввели оповещение о чрезвычайной ситуации, связанной с извержением. Доступ к окрестностям вулкана ограничен на неопределенное время.