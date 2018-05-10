В аэропорту Владивостока два рейса из-за тумана отправились в Хабаровск 

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Туман в аэропорту Владивостока заставил экипажи двух рейсов утром в четверг вместо столицы Приморья отправиться в Хабаровск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.
"Два рейса ушло в Хабаровск, экипаж принял такое решение по метеоусловиям, из-за тумана", — сообщил собеседник.
По данным табло аэропорта, с прибытием в Приморье задерживаются два рейса из Новосибирска, которые должны были прибыть во Владивосток в 6:25 местного времени (23:25 мск среды) и в 07:50 местного времени (00:50 мск).
По данным синоптиков, во Владивостоке в четверг днем солнечно, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного, температура воздуха 10-12 градусов тепла.