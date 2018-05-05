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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 56 км к северо-западу от филиппинского острова Пандан
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 56 км к северо-западу от филиппинского острова Пандан 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Об этом сообщила Геологическая служба США.
Гипоцентр залегал на глубине 17,87 км, эпицентр находился в точке с координатами 14,4969 градуса северной широты и 123,9312 градуса восточной долготы. —0—
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