Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 56 км к северо-западу от филиппинского острова Пандан

Об этом сообщила Геологическая служба США. Гипоцентр залегал на глубине 17,87 км, эпицентр находился в точке с координатами 14,4969 градуса северной широты и 123,9312 градуса восточной долготы. —0—