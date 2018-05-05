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Извержение вулкана в Индийском океане сняли на видео
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Извержение вулкана в Индийском океане сняли на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане активизировался во вторник. Смотрите на видео кадры извержения
Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, максимальная высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова, сообщает РИА Новости. После очень высокой сейсмической активности вулкан начал извергаться. В целях обеспечения безопасности островитян, власти ввели оповещение о чрезвычайной ситуации, связанной с извержением. Доступ к окрестностям вулкана ограничен на неопределенное время.
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