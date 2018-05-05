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Сотни тысяч домов в Канаде остались без света из‐за непогоды
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Сотни тысяч домов в Канаде остались без света из‐за непогоды 

360tv.ru 28 минут назад
Около 200 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио. Всему виной гроза с сильными порывами ветра, сообщил телеканал CTV.
Из-за разгула стихии Международному аэропорту Торонто пришлось временно остановить работу.
Как пишет «Газета.ru», во время непогоды погибли два человека. Один из них перед грозой забрался на дерево в городе Миссиссога, чтобы обрезать ветки, а другой пытался убрать провод линии электропередач, упавший на проезжую часть в Гамильтоне.
Накануне в Приморье восстановили электроснабжение, которое пропало из-за непогоды. Пока специалисты не завершили работы, без света оставались около 35,7 тысячи человек.
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