Сотни тысяч домов в Канаде остались без света из‐за непогоды

Около 200 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио. Всему виной гроза с сильными порывами ветра, сообщил телеканал CTV.

Из-за разгула стихии Международному аэропорту Торонто пришлось временно остановить работу.

Как пишет «Газета.ru» , во время непогоды погибли два человека. Один из них перед грозой забрался на дерево в городе Миссиссога, чтобы обрезать ветки, а другой пытался убрать провод линии электропередач, упавший на проезжую часть в Гамильтоне.

Накануне в Приморье восстановили электроснабжение, которое пропало из-за непогоды. Пока специалисты не завершили работы, без света оставались около 35,7 тысячи человек.