Вода в Непе под Иркутском поднялась выше критической отметки на 40 см

Спасатели взорвали ледовый затор на реке Непа — притоке Нижней Тунгуски, из-за которого вода поднялась выше критической отметки на 40 сантиметров и затопила несколько приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

По данным пресс-службы ведомства, ледовый затор образовался в трех километрах от Непского сельского поселения.

«Для ликвидации ледового затора и снятия угрозы подтопления жилых домов спасатели-взрывники провели 30 подрывов для ослабления ледового поля. Площадь рыхления составила 2 тысячи квадратных метров, затор ликвидирован», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.

Он добавил, что уровень воды в реке пока остаётся высоким из-за активного таяния снега в горах, однако угроза подтопления жилых домов в посёлке миновала.