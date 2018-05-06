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Вода в Непе под Иркутском поднялась выше критической отметки на 40 см
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Вода в Непе под Иркутском поднялась выше критической отметки на 40 см 

АиФ Иркутск 30 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Спасатели взорвали ледовый затор на реке Непа — притоке Нижней Тунгуски, из-за которого вода поднялась выше критической отметки на 40 сантиметров и затопила несколько приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.
По данным пресс-службы ведомства, ледовый затор образовался в трех километрах от Непского сельского поселения.
«Для ликвидации ледового затора и снятия угрозы подтопления жилых домов спасатели-взрывники провели 30 подрывов для ослабления ледового поля. Площадь рыхления составила 2 тысячи квадратных метров, затор ликвидирован», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.
Он добавил, что уровень воды в реке пока остаётся высоким из-за активного таяния снега в горах, однако угроза подтопления жилых домов в посёлке миновала.
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