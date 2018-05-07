Спасатели сняли угрозу подтопления поселков на севере Иркутской области

Ледовый затор, образовавшийся ниже по течению населенного пункта Токма привел к подъему воды до критической отметки 40 см, в результате чего оказались подтоплены приусадебные участки.

"После проведения взрывных работ паводковая ситуация в Катангском районе нормализовалась, угроза снята. Сейчас несколько участков остаются подтопленными из-за полноводности притоков Непы, но вода спадает примерно на 2-10 см в сутки", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, основная группировка сил спасателей, контролировавшая прохождение паводка в северных районах, в ближайшие сутки планирует вернуться в Иркутск. При этом спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России останутся дежурить в населенных пунктах Токма, Подволошино, Преображенка, Ика и Ерёма до полного прохождения ледохода. Для мониторинга ситуации они применяют беспилотные летательные аппараты, пункты временного размещения готовы к эвакуации местных жителей при осложнении паводковой ситуации.

По данным пресс-службы, на реке Непа спасатели провели 30 подрывов для ослабления ледового поля.