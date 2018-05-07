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Спасатели сняли угрозу подтопления поселков на севере Иркутской области
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Спасатели сняли угрозу подтопления поселков на севере Иркутской области 

ТАСС 11 минут назад
Фото: ТАСС
ИРКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Спасатели сняли угрозу подтопления поселков на севере Иркутской области, ликвидировав ледовый затор на реке Непа в Катангском районе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ледовый затор, образовавшийся ниже по течению населенного пункта Токма привел к подъему воды до критической отметки 40 см, в результате чего оказались подтоплены приусадебные участки.
"После проведения взрывных работ паводковая ситуация в Катангском районе нормализовалась, угроза снята. Сейчас несколько участков остаются подтопленными из-за полноводности притоков Непы, но вода спадает примерно на 2-10 см в сутки", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, основная группировка сил спасателей, контролировавшая прохождение паводка в северных районах, в ближайшие сутки планирует вернуться в Иркутск. При этом спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России останутся дежурить в населенных пунктах Токма, Подволошино, Преображенка, Ика и Ерёма до полного прохождения ледохода. Для мониторинга ситуации они применяют беспилотные летательные аппараты, пункты временного размещения готовы к эвакуации местных жителей при осложнении паводковой ситуации.
По данным пресс-службы, на реке Непа спасатели провели 30 подрывов для ослабления ледового поля.
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