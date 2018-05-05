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Спасатели из Хабаровска вылетели в Якутию, чтобы помочь во время паводка
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Спасатели из Хабаровска вылетели в Якутию, чтобы помочь во время паводка 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в субботу вылетела из Хабаровска в Якутию, они будут помогать следить за паводковой обстановкой на реках и в случае необходимости ликвидировать последствия стихии. Об этом сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
«Сегодня, 5 мая в 11:00 (хбр) самолет Ан-74 с 25 спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту вылетел в г. Якутск. Дополнительные силы МЧС направлены в республику Саха (Якутия) в целях проведения мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов в паводкоопасный период», — говорится в сообщении. В задачи спасателей входит помощь местным администрациям в подготовке к паводку. Также они вместе с местными властями будут следить за уровнем воды, чтобы вовремя реагировать на изменение обстановки, и, если она ухудшится, помогут жителям. В Якутии продолжается вскрытие рек Лена, Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка, отмечается ледоход различной интенсивности. Ранее ТАСС сообщал, что подвижки льда, а также редкий и густой ледоход, начались на реках региона примерно на трое суток раньше обычного.
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