В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез

Пожар начался на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС

"К месту направлен пожарный поезд РЖД , сотрудники МЧС в готовности, но, насколько мне известно, этой необходимости нет, угрозы для людей пожар не представляет", — сказали в ведомстве.

Разрез «Харанорский» — угледобывающее предприятие, расположено в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора

В апреле на шахте «Дальняя» в Ростовской области произошло обрушение, один горнорабочий погиб.

В региональном главке МЧС уточнили, что всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.