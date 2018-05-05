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Гроза на востоке Канады оставила без электричества более 195 тысяч потребителей
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Гроза на востоке Канады оставила без электричества более 195 тысяч потребителей 

Вести.Ru 25 минут назад
Более 195 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за грозы, которая обрушилась на восточную канадскую провинцию Онтарио. Такие данные 4 мая сообщил телеканал CBC.
По информации Национального метеобюро, непогода сопровождалась сильным ветром, достигающим порывов 110 километров в час (30,5 метра в секунду). Особенно от разгула стихии пострадали жители Торонто и других городов южной части Онтарио, передает ТАСС. Из-за грозы были отменены и задержаны десятки авиарейсов в местных аэропортах.
Ветер повалил сотни деревьев и рекламных конструкций. Представители ээнергосетевой компании Онтарио Hydro One сообщили об отключении от электроснабжения порядка 195 тысяч домохозяйств и других строений. В настоящее время аварийные бригады уже устраняют обрывы на электросетях, но сроки завершения работ пока не сообщаются.
Правоохранители города Миссиссога сообщили, что одно из деревьев упало рядом со школьным автобусом, в котором в то время находились 72 ребенка в возрасте от 7 до 10 лет. По предварительным данным, дети в результате ЧП не пострадали, а автобус частично завалило ветками.
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