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В ЮАР из-за землетрясения в руднике по добыче золота погибли 4 рабочих
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В ЮАР из-за землетрясения в руднике по добыче золота погибли 4 рабочих 

ИА Синьхуа 1 час назад
Йоханнесбург, 4 мая /Синьхуа/ — Южноафриканская компания Sibanye-Stillwater сегодня сообщила, что из-за землетрясения обрушился рудник по добыче золота Масакхан, принадлежащий данной компании и находящийся к западу от Йоханнесбурга, в результате 4 рабочих погибло.
Представитель компании Джеймс Веллстед сообщил, что вчера во второй половине дня здесь произошло землетрясение магнитудой 2,2, в результате чего в руднике по добыче золота Масакхан произошло обрушение, 13 рабочих оказались заперты в шахте на глубине около 3 км, команда спасателей сразу же начала поисково-спасательные работы. До настоящего момента было спасено 6 человек, 4 погибли, еще 3 остаются пропавшими без вести.
Местные СМИ также сообщили, что, учитывая данную аварию, за этот год в результате аварий погибло 10 рабочих компании Sibanye-Stillwater. —0—
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