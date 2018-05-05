В ЮАР из-за землетрясения в руднике по добыче золота погибли 4 рабочих

Йоханнесбург , 4 мая / Синьхуа / — Южноафриканская компания Sibanye-Stillwater сегодня сообщила, что из-за землетрясения обрушился рудник по добыче золота Масакхан, принадлежащий данной компании и находящийся к западу от Йоханнесбурга, в результате 4 рабочих погибло.

Представитель компании Джеймс Веллстед сообщил, что вчера во второй половине дня здесь произошло землетрясение магнитудой 2,2, в результате чего в руднике по добыче золота Масакхан произошло обрушение, 13 рабочих оказались заперты в шахте на глубине около 3 км, команда спасателей сразу же начала поисково-спасательные работы. До настоящего момента было спасено 6 человек, 4 погибли, еще 3 остаются пропавшими без вести.

Местные СМИ также сообщили, что, учитывая данную аварию, за этот год в результате аварий погибло 10 рабочих компании Sibanye-Stillwater. —0—