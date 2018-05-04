В реку под Дзержинском упал самолет

Спортивный самолет упал в Оку в Нижегородской области . Инцидент произошел в пятницу, 4 мая, около пяти часов вечера возле посклка Дачный под Дзержинском.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, по предварительным данным, в момент крушения в самолете находились двое мужчин. Обоих спасли местные жители.

Сигнал о происшествии поступил спецслужбам в 16.50. На место ЧП сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. В настоящее время детали случившегося уточняются.

По сведениям очевидцев, легкомоторный самолет рухнул в Оку выше устья реки Синючка. Как сообщается в одной из местных групп в соцсети, он шел над водой на малой высоте и, приближаясь к ЛЭП, резко свернул направо, пытаясь избежать столкновения с проводами. Однако высоты не хватило, и самолет упал в реку.

Напомним, парапланерист упал с 15-метровой высоты в Большом Козино.

Фото: vk.com