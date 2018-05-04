Спортивный самолет упал в Оку под Дзержинском

Сообщение о падении самолета в Оку около поселка Дачного под Дзержинском поступило в МЧС в16:50 4 мая, рассказали в ведомстве. В самолете находились двое мужчин.

Очевидцы обсуждают происшествие в соцсетях. Говорят, что самолет марки Jabiru шел низко над водой. Пытаясь увернуться от проводов, идущих от ЛЭП, он резко повернул и рухнул в реку.

Крушение увидели с берега рыбаки, они и вытащили пилота и пассажира. Мужчины не пострадали, в отличие от самолета — он от удара о воду частично разрушился.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они устанавливают, кому принадлежал разбившийся самолет, куда он направлялся и почему потерпел крушение. Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного транспорта