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Спортивный самолет упал в Оку под Дзержинском
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Спортивный самолет упал в Оку под Дзержинском 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сообщение о падении самолета в Оку около поселка Дачного под Дзержинском поступило в МЧС в16:50 4 мая, рассказали в ведомстве. В самолете находились двое мужчин.
Очевидцы обсуждают происшествие в соцсетях. Говорят, что самолет марки Jabiru шел низко над водой. Пытаясь увернуться от проводов, идущих от ЛЭП, он резко повернул и рухнул в реку.
Крушение увидели с берега рыбаки, они и вытащили пилота и пассажира. Мужчины не пострадали, в отличие от самолета — он от удара о воду частично разрушился.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они устанавливают, кому принадлежал разбившийся самолет, куда он направлялся и почему потерпел крушение. Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного транспорта
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