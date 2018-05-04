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В Куйбышевском районе Самары пожарные тушат несколько очагов горящей травы
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В Куйбышевском районе Самары пожарные тушат несколько очагов горящей травы 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
На место происшествия сразу выехали представители федеральной противопожарной службы. В указанном районе горит сухая трава несколькими очагами общей площадью около 200 кв. м. В 19:13 пожарные МЧС выехали на тушение сухой травы, загоревшейся за аэродромом в Куйбышевском районе.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что данных о пострадавших нет, угрозы для зданий и строений тоже нет.
Сейчас процесс тушения продолжается. Также сотрудники МЧС обращаются к жителям Самарской области с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности.
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