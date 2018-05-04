В аэропорту Храброво прошли учения по эвакуации со взлетной полосы аварийного самолета

КАЛИНИНГРАД , 4 мая. / ТАСС /. Учения по эвакуации аварийного самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), прошли в калининградском аэропорту Храброво. В практической тренировке задействовали всю спасательную технику, имеющаяся в распоряжении авиаузла, сообщила ТАСС представитель Храброво Наталья Грицун

По легенде, самолет Ту-134, выполнявший рейс по маршруту Москва — Калининград (Храброво) в сложных метеусловиях выкатился за пределы ВПП, в результате у машины подломилась передняя стояка шасси и он опустился фюзеляжем на грунт. На борту самолета находились четыре члена экипажа и три бортпроводника, 32 пассажира, в том числе четверо детей, 600 кг багажа, 400 кг груза. Экстренные службы отработали действия в аварийной ситуации.

"Во время учений были задействованы все службы и техника, начиная с этапа аварийно-спасательных работ, имитации пожара и его тушения, эвакуации пассажиров с борта аварийного самолета, работы медицинских служб, техники для эвакуации воздушного судна с полосы с применением спецсредств", — сказала собеседница.

Мурманска, Череповца, За тренировкой наблюдали руководитель и представители Северо-Западного МТУ Росавиации , генеральные директора и специалисты аэропортов и авиакомпаний Северо-Западного федерального округа из Санкт-Петербурга Петрозаводска . В целом тренировка прошла успешно, экстренные службы уложились в установленные временные нормативы, добавила представитель Храброво.

В январе 2017 года за пределы ВПП Храброво выкатился самолет Аэрофлота Airbus A-320, прибывший в Калининград из Москвы, на борту которого находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. Никто из людей серьезно не пострадал, но из-за того, что аварийный самолет в течение суток не удавалось убрать в сторону от полосы, с 4 по 5 января аэропорт не принимал самолеты, отменили 19 авиарейсов, из Калининграда не смогли вылететь более 2,4 тыс. пассажиров. Для эвакуации аварийного лайнера с места происшествия задействовали технику Балтийского флота.

После инцидента владельцы аэропорта закупили новое аварийно-спасательное оборудование для эвакуации самолетов со взлетно-посадочной полосы (ВПП) на случай ЧП.