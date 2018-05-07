Пассажиропоток махачкалинского аэропорта заметно увеличился

Пассажиропоток махачкалинского аэропорта заметно увеличилсяВ махачкалинском аэропорту за апрель текущего года количество пассажиров увеличилось более чем на 20%.

На официальном сайте аэропорта сообщается, что на 11% увеличилось число вылетов самолетов. Аэропорт обслужил почти на 30% больше пассажиров по сравнению с прошлым годом за 4 месяца 2018 года.

Стамбул. Из аэропорта «Махачкала» в день производится 10 рейсов в Москву . Недавно в аэропорту появился прямой рейс из Махачкалы