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Пассажиропоток махачкалинского аэропорта заметно увеличился
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Пассажиропоток махачкалинского аэропорта заметно увеличился 

Mirmol.ru 7 мая 2018
Фото: Mirmol.ru
Пассажиропоток махачкалинского аэропорта заметно увеличилсяВ махачкалинском аэропорту за апрель текущего года количество пассажиров увеличилось более чем на 20%.
На официальном сайте аэропорта сообщается, что на 11% увеличилось число вылетов самолетов. Аэропорт обслужил почти на 30% больше пассажиров по сравнению с прошлым годом за 4 месяца 2018 года.
Из аэропорта «Махачкала» в день производится 10 рейсов в Москву. Недавно в аэропорту появился прямой рейс из Махачкалы в Стамбул.
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