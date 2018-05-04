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В субботу в Рязани дождей не ожидается
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В субботу в Рязани дождей не ожидается
АиФ Рязань
2 часа назад
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Фото:
АиФ Рязань
В субботу, 5 мая, в
Рязанской области
ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду.
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