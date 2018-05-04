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Плохая погода расстраивает пользователей соцсетей больше, чем теракты
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Плохая погода расстраивает пользователей соцсетей больше, чем теракты 

Популярная механика 41 минуту назад
Фото: Популярная механика
Оказалось, что люди пишут больше грустных постов, когда их не радует погода. Судя по публикациям в соцсетям, люди грустят одинаково и во время холодов, и во время сразу после национальных трагедий — таких, как массовый расстрел в Сан-Бернардино в Калифорнии в 2015 году (тогда от рук преступников погибло 14 человек). Годовщине 11 сентября оказалось посвящено меньше печальных публикаций, чем заморозкам.
Больше, чем плохая погода, пользователей соцсетей расстроили только разрушительное землетрясение 2014 года в Калифорнии и наводнение 2015 года в штате Южная Каролина.
Методика исследования включала оценку публичного поста в соцсети. Алгоритм ставил каждому посту две оценки — за позитивное и за негативное содержание. Пост «Вчера у меня получилось поставить бокал вина на живот» с хэштегами #blessed (англ. «одаренный») и #madeit (“получилось”), например, получил 6,7 за позитив и 0 за негатив. Посты сопоставляли с данными метеорологов о температуре, осадках, влажности и облачности в момент публикации.
“Мы обнаружили, что погода влияет на то, как люди выражают себя, — поясняет один из авторов исследования, — плохая погода — жара и холод, дожди, сильная влажность и облачность дают спад общего настроения постов миллионов пользователей”. Позитивными соцсети становятся при температуре от 20°C, выяснили ученые, но стоит столбику термометра подняться выше отметки 30°C, как люди снова начинают ворчать и печалиться.
Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
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