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МЧС: в Оренбургской области ночью сохранится сильный ветер
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МЧС: в Оренбургской области ночью сохранится сильный ветер 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС по Оренбургской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки.
В ночь на 5 мая в Оренбуржье сохранится сильный ветер (порывы 15-20 м/с).
Сотрудники МЧС просят оренбуржцев не выходить из домов. Если непогода застала на улице, нужно спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя стоять около зданий, остановок, деревьев и рекламных щитов. Запрещено подходить к линиям электропередач. На природе нужно прятаться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
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