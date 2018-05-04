МЧС: в Оренбургской области ночью сохранится сильный ветер

В ночь на 5 мая в Оренбуржье сохранится сильный ветер (порывы 15-20 м/с).

Сотрудники МЧС просят оренбуржцев не выходить из домов. Если непогода застала на улице, нужно спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя стоять около зданий, остановок, деревьев и рекламных щитов. Запрещено подходить к линиям электропередач. На природе нужно прятаться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.