Жителя Псковской области оштрафовали на 2 тысячи рублей за пал травы

14 лесных пожаров на площади 14,28 га зарегистрировано с начала весны 2018 года на территории Псковской области , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12 случаях лесные пожары произошли по причине палов травы на прилегающих к лесным массивам территориях, 2 пожара произошло в пределах территории лесного массива.

В ходе проведения проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с лесными пожарами, установлено 1 лицо, виновное в возникновении лесного пожара.

Указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысячи руб.