Ещё
Жителя Псковской области оштрафовали на 2 тысячи рублей за пал травы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Псковской области оштрафовали на 2 тысячи рублей за пал травы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
14 лесных пожаров на площади 14,28 га зарегистрировано с начала весны 2018 года на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 12 случаях лесные пожары произошли по причине палов травы на прилегающих к лесным массивам территориях, 2 пожара произошло в пределах территории лесного массива.
В ходе проведения проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с лесными пожарами, установлено 1 лицо, виновное в возникновении лесного пожара.
Указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысячи руб.
АиФ Северо-запад: последние новости
Звездные двойняшки. У Пугачевой и Галкина родились дети С 1 октября в России закрываются все обменные пункты валюты За 4 дня псковские пограничники задержали более 30 нарушителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно377
Британские истребители сопроводили российский самолет75
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов55
Россия отказалась от союзов с Китаем302
Литва переименовала Грузию101
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение