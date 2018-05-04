При пожаре в медклинике в Замоскворечье эвакуировали 20 человек

Крыша медицинской клиники загорелась в столичном районе Замоскворечье. Информация о пожаре поступила в 12:58, сообщила пресс‐служба Главного управления МЧС по Москве Возгорание произошло в 3-м Павловском переулке, дом 22. Совместно с администрацией медклиники «Платинентал», пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Источник фото: ВКонтакте Площадь пожара на деревянных обрешетниках кровли составила 50 квадратных метров. Возгорание локализовано в 13:20. Информация о пострадавших не поступала. Дальнейшая информация уточняется. Особый противопожарный режим начал действовать в 25 регионах России из‐за угрозы возникновения природных и лесных пожаров. Частично он действует еще в 16 субъектах.