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При пожаре в медклинике в Замоскворечье эвакуировали 20 человек
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При пожаре в медклинике в Замоскворечье эвакуировали 20 человек 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Крыша медицинской клиники загорелась в столичном районе Замоскворечье. Информация о пожаре поступила в 12:58, сообщила пресс‐служба Главного управления МЧС по Москве.
Возгорание произошло в 3-м Павловском переулке, дом 22. Совместно с администрацией медклиники «Платинентал», пожарные эвакуировали из здания 20 человек.
Источник фото: ВКонтакте
Площадь пожара на деревянных обрешетниках кровли составила 50 квадратных метров. Возгорание локализовано в 13:20.
Информация о пострадавших не поступала. Дальнейшая информация уточняется.
Особый противопожарный режим начал действовать в 25 регионах России из‐за угрозы возникновения природных и лесных пожаров. Частично он действует еще в 16 субъектах.
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