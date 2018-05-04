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В Волгограде после сильного наводнения ждут степных пожаров
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В Волгограде после сильного наводнения ждут степных пожаров 

v1.ru 27 минут назад
Фото: v1.ru
Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сильного наводнения, уступил место режиму повышенной готовности к степным пожарам.
— Сегодня в затопленных районах устраняют последствия наводнения. Режим чрезвычайной ситуации снят, — рассказал губернатор Андрей Бочаров. — Волгоградская область получит дополнительные деньги для оказания материальной помощи всем пострадавшим от большой воды, расчистки рек, поставки дополнительного оборудования, строительства берегоукрепительных сооружений.
Справившись с большой водой, которая нагрянула в регион в конце марта, волгоградские спасатели начали готовиться к степным пожарам.
— В Волгоградской области установили особый противопожарный режим, — добавили в пресс-службе областной администрации. — Чтобы огонь не заходил на брошенные участки земли, проверяющие будут искать их хозяев и возвращать территории в оборот.
Страшное наводнение, которое в регионе не видели с 1964 года, обрушилось сразу на девять районов. Больше всего от большой воды пострадали жители Новоаннинского и Еланского районов. После облета министра МЧС Владимира Пучкова над затопленными районами в Волгоградской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Жителям затопленных домов обещали компенсировать убытки — после обследования дома сельчане могли рассчитывать на 50 тысяч рублей.
О шагающем по области паводке, с головой накрывшим целые районы, читайте в нашем специальном сюжете.
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