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В московском бизнес-центре эвакуировали людей из-за пожара: видео
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В московском бизнес-центре эвакуировали людей из-за пожара: видео 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате инцидента никто не пострадал.
В Москве из трехэтажного бизнес-центра были эвакуированы почти 20 человек.
По информации ГУ МЧС по столице, возгорание произошло по адресу в 3-ий Павловский переулок, дом 22. Как заявили в ведомстве, загорелся деревянный обрешетник кровли здания на площади 50 кв.м.
В МЧС сообщение о пожаре поступило в 12.58 по московскому времени. В 13.20 возгорание было локализовано, а в 13.48 ликвидировано.
В результате инцидента пострадавших нет. На месте работало семь единиц техники и 26 человек личного состава.
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