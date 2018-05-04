В московском бизнес-центре эвакуировали людей из-за пожара: видео

В результате инцидента никто не пострадал.

Москве из трехэтажного бизнес-центра были эвакуированы почти 20 человек.

По информации ГУ МЧС по столице, возгорание произошло по адресу в 3-ий Павловский переулок, дом 22. Как заявили в ведомстве, загорелся деревянный обрешетник кровли здания на площади 50 кв.м.

МЧС сообщение о пожаре поступило в 12.58 по московскому времени. В 13.20 возгорание было локализовано, а в 13.48 ликвидировано.

В результате инцидента пострадавших нет. На месте работало семь единиц техники и 26 человек личного состава.