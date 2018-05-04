В Волгоградской области сняли режим ЧС, введенный из-за паводка

Волгоградской области сняли режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за паводка, об этом сегодня после облета пострадавших от стихии территорий заявил губернатор Андрей Бочаров

— Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации, — сказал Андрей Бочаров. — Сегодня проходит ликвидация последствий ЧС.

Напомним, паводок был зафиксирован в 81 поселении Волгоградской области. Чтобы выяснить, как обстоит ситуация в регионе, губернатора Андрея Бочарова на разговор вызывал президент Владимир Путин

Ранее сообщалось, в регионе назначена максимальная выплата — 50 тысяч рублей. Также сформирован перечень дорожных объектов, которым после разгула стихии требуется серьезный ремонт. Весь объем работ по ликвидации паводка в регионе планируют завершить к 9 мая.