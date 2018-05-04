Вертолет МЧС тушит лесной пожар в Ялтинском заповеднике

Пожар в лесу над Ялтой в районе ущелья Уч-Кош (село Васильевка) произошел днем в пятницу, фотографии задымления над городом выложили в соцсети жители Ялты.

"В Гурзуфском лесничестве в районе села Васильевка произошло загорание лесной подстилки. К ликвидации пожара, кроме сотрудников лесничества и Ялтинского горнолесного заповедника, привлечена авиация — вертолет Ми-8 МЧС", — сообщили в пресс-службе.

Пожары хвойных лесов в ущелье Уч-Кош над Ялтой происходили ранее в засушливые годы. Их ликвидация осложнялась труднодоступностью местности и сильным ветром. Причинами пожара становились природные факторы (молния) и человеческая деятельность.

Общая площадь Ялтинского заповедника составляет 145,2 квадратных километров (более половины всей территории муниципального образования городского округа Ялта). В его состав вошли четыре заповедных лесничества: Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское. Территория заповедника представляет собой полосу, вытянутую вдоль побережья Черного моря с запада на восток на 40 километров. Большая часть ее находится выше 350 метров над уровнем моря и только в отдельных местах узкими языками спускается к самому морю. Максимальная абсолютная отметка заповедника — 1320 метров.