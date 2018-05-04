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Лесной пожар рядом с Ялтой локализовали на площади 1,2 гектара
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Лесной пожар рядом с Ялтой локализовали на площади 1,2 гектара 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Лесной пожар в районе ущелья Уч-Кош недалеко от Ялты локализован на площади 1,2 гектара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Крым.
Пожар в лесу в районе ущелья Уч-Кош (село Васильевка) произошел днем в пятницу, фотографии задымления над городом выложили в соцсети жители Ялты. Сообщалось, что в тушении пожара задействованы лесники и пожарные заповедника, а также вертолет МЧС.
"На 17.15 мск пожар локализован на площади около 1,2 гектара. Удалось взять огонь в кольцо и не допустить его переход на лесные насаждения, а также населенный пункт", — сообщили в МЧС.
Тушение природного пожара продолжается, добавили в региональном МЧС. Вертолет Ми-8 МЧС России при помощи водосливного устройства выполнил 12 сбросов объемом около 45 кубометров, сообщили в ведомстве. Пожар тушат с помощью автоцистерн повышенной проходимости, а также пожарные и лесники с помощью ранцевых огнетушителей, продолжается работа по проведению окарауливания границ пожара.
Всего, по данным экстренных служб, в ликвидации природного пожара задействовано 94 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России задействовано 49 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники, в частности, вертолет Ми-8.
Пожары хвойных лесов в ущелье Уч-Кош происходили ранее в засушливые годы. Их ликвидация осложнялась труднодоступностью местности и сильным ветром. Причинами пожара становились природные факторы (молния) и человеческая деятельность.
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