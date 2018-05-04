Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в пяти регионах Сибири

Бурятии. НОВОСИБИРСК , 4 мая. / ТАСС /. Штормовой ветер с порывами до 32 метров в секунду возможен в ближайшие двое суток в горных районах Республики Алтай , об опасном изменении погоды с понижением температуры и мокрым снегом синоптики предупредили жителей еще четырех регионов Сибири — Алтайского и Забайкальского краев, а также Кемеровской области

"Мы выпустили штормовое предупреждение по Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай. В связи с прохождением циклона через юг Западной Сибири по этим субъектам ожидаются дожди, местами сильные, в предгорных районах даже очень сильные, грозы, град, усиление ветра до 25-27 м/с, в высокогорных районах Республики Алтай — до 32 м/с. Вероятны также появление временного снежного покрова и похолодание", — сообщила ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

В соседних Новосибирской и Томской областях, по ее словам, погода также испортится, но скорость ветра не достигнет опасных значений.

В Алтайском крае уже к концу сегодняшнего дня, 5 мая и ночью 6 мая ожидают усиления ветра до 15-20 м/с с порывами до 27 метров в секунду, дождь — в предгорной зоне очень сильный, местами грозы. Возможно, что снег ненадолго выпадет вновь, а на дорогах будет гололед, о чем спасатели предупреждают водителей.

"Прошлый прогноз оправдался в высокогорных районах — снег шел; скорее всего, так же будет и сейчас. Урагана не ждем, а вот гололед из-за снега с дождем вероятен, есть опасность ДТП", — пояснили ТАСС в республиканском главке МЧС России . Экстренные ведомства предупредили о надвигающейся непогоде представителей профильных ведомств и муниципальных властей, чтобы они в своих районах и населенных пунктах могли подготовиться к сложным погодным ситуациям.

Как сообщили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, аварийные бригады переведены в круглосуточный режим работы. «Всего в регионе около 800 таких бригад, плюс еще два областных аварийно-восстановительных отряда Все обеспечены необходимым оборудованием, дизель-генераторами — всего их 200, которые могут быть задействованы для оперативного переключения потребителей», — сказал собеседник агентства.

В Восточной Сибири сильный ветер сохранится

Еще в четверг МЧС сообщило об усилении ветра в Забайкальском крае и напомнило о запретах на посещение лесов и работу с применением открытого огня. В пятницу штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду сорвал большую часть крыши со школы в селе Усть-Озерное Борзинского района и повредил кровлю на здании общежития медучилища в городе Борзя

По данным Читинского гидрометцентра, в субботу в Забайкалье ожидаются небольшие осадки — дождь и мелкий снег, сохранится сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, который может осложнить ситуацию с лесными пожарами. В Приаргунском, Ононском и Борзинском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.