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В России не осталось подтопленных паводком жилых домов
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В России не осталось подтопленных паводком жилых домов 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Паводковая ситуация в России стабилизируется, сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.
"Наблюдается положительная динамика по спаду воды, подтопленных жилых домов нет. Но в 23 населенных пунктах остаются подтопленными почти 8 тыс. приусадебных участков, а также 20 участков дорог", — сказал он на оперативном совещании в МЧС.
Вместе с тем Кутровский сообщил, что разрушение ледового покрова началось на реках Обь, Енисей, Лена и их притоках. «В связи с этим осуществляется сопровождение ледохода и мониторинг гидрологической обстановки», — отметил он.
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