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В Норвегии призывают поднять со дна затопленную в годы войны немецкую подлодку с ртутью
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В Норвегии призывают поднять со дна затопленную в годы войны немецкую подлодку с ртутью 

ТАСС 1 час назад
ОСЛО, 4 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Члены природоохранных организаций Норвегии призывают поднять со дна подлодку U-864, которая в годы Второй мировой войны была затоплена у берегов скандинавского королевства. На ее борту находится 65 тонн ртути и не менее пяти тонн взрывчатки, которые, по мнению общественников, по-прежнему представляют огромную угрозу для окружающей среды.
U-864, в 1944 году перевозившая ртуть в Японию, была атакована у берегов норвежского острова Федье британской субмариной. Корпус немецкой обнаружили на дне Северного моря в 2003 году на глубине 150 метров. Первоначально правительство предлагало поднять подлодку на поверхность, однако затем последовало рекомендациям экспертов, советовавших вместо этого поместить субмарину в «саркофаг». Работы были закончены к началу 2017 года — над подлодкой был насыпан курган из 35 тыс. тонн песка и 160 тыс. тонн горной породы, которые должны предотвратить возможный разлив ртути.
Тем не менее, общественники по-прежнему настаивают на осуществлении первоначального проекта, отмечая, что Германия располагает технологиями необходимыми для того, чтобы поднять лодку и ее груз со дна. Они утверждают, что в результате процессов, происходящих на морском дне, в том числе отмечаемых в этом районе землетрясений, угроза по-прежнему сохраняется, и она высока. Разлив ртути может произойти и в результате детонации одной из 27 торпед, находящихся на борту U-864. По словам экологов, при попадании опасного груза в воду быстро образуется большое количество метиллированной ртути — крайне ядовитого соединения, которое на долгие годы отравит все морские организмы в обширном радиусе вокруг острова.
Общественники предостерегают, что потенциальный урон для рыболовецкой отрасли может быть настолько велик, что затронет не только Норвегию, но также Великобританию, Ирландию, Исландию Данию и Нидерланды, которые имеют право подать на Норвегию в Международный суд ООН за несоблюдение королевством своих обязательств по защите окружающей среды.
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