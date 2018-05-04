В Норвегии призывают поднять со дна затопленную в годы войны немецкую подлодку с ртутью

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Следовавший из Москвы самолет не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сильного ветра

Власти Бурятии в праздники усилят контроль за пожароопасной обстановкой в лесах

Вода в реках Приморья из-за ливней в ближайшие дни может подняться на один-два метра