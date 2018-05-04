В Татарстане пилот своими силами потушил загоревшийся Ан-2 

Самолет Ан-2 загорелся в районе населенного пункта Среднее Алькеево, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Сигнал об инциденте поступил утром пятницы, 4 мая. Уточнялось, что Ан-2 должен был опылять поля удобрениями. Летчик рассказал спасателям, что горение произошло в моторном отсеке. Площадь возгорания, по его словам, составила 0,5 квадратных метра. Пилот сам потушил пожар, а спасатели проконтролировали работу «В момент возгорания удобрения не были загружены. Погибших, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Причина происшествия пока не установлена.