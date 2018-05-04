На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Непогода, связанная с действием циклона, пришедшего на Сахалин из Приморья, привела к приостановке движения междугородних автобусов в двух направлениях, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"В связи с ограниченной видимостью и наличием на проезжей части мокрого снега 4 мая с 15:00 местного времени (07:00 мск) приостановлено движение автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Макаров", — говорится в сообщении.
Накануне на Сахалине объявили штормовое предупреждение. Циклон принес на остров очень сильные дожди и мокрый снег. На юге острова выпало за ночь до 30% месячной нормы осадков. Максимальная скорость ветра достигала 23 м/с.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, аэропорт Южно-Сахалинск, паромная переправа Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин), железная дорога работают в обычном режиме. За время прохождения циклона нарушений в работе объектов жизнедеятельности не зарегистрировано.