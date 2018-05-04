На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов

"В связи с ограниченной видимостью и наличием на проезжей части мокрого снега 4 мая с 15:00 местного времени (07:00 мск) приостановлено движение автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Макаров", — говорится в сообщении.

Накануне на Сахалине объявили штормовое предупреждение. Циклон принес на остров очень сильные дожди и мокрый снег. На юге острова выпало за ночь до 30% месячной нормы осадков. Максимальная скорость ветра достигала 23 м/с.