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Жильцы поврежденных пожаром в Хабаровске четырех домов отказываются от временного жилья
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Жильцы поврежденных пожаром в Хабаровске четырех домов отказываются от временного жилья 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Девять человек, прописанные в деревянных домах, которые накануне пострадали от пожара в районе Красная Речка в Хабаровске, отказались от помощи администрации города, в частности, от предоставления жилья из маневренного фонда. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.
"В домах, пострадавших от пожара, было прописано девять человек, им было предложено переехать в маневренный фонд, однако все они отказались. Обращений по предоставлению иной помощи в отдел по социальной работе с населением в комитет администрации города по управлению индустриальным районом не поступало", — сказали ТАСС в пресс-службе, отметив, что в двух сгоревших домах прописано по три человека, в двух — по одному, в частично поврежденном доме — один.
Помощь в восстановлении документов, утраченных при пожаре, готовы оказать правоохранительные органы. «Принято решение о том, что пострадавшие могут восстановить документы, утраченные в ходе пожара, в приоритетном порядке без очереди», — сказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Пожар площадью около 2 тыс. кв. м в районе Красная Речка в Хабаровске произошел в четверг, он начался с одного из домов и перекинулся на другие, а также на здание автосервиса. По данным МЧС, к ликвидации последствий пожара привлекли 101 человека, а также 19 единиц техники, в том числе самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.
"На месте работают сотрудники Госпожнадзора, испытательная лаборатория для установления причин возгорания", — сказала ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
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