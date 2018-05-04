Жильцы поврежденных пожаром в Хабаровске четырех домов отказываются от временного жилья

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Девять человек, прописанные в деревянных домах, которые накануне пострадали от пожара в районе Красная Речка в Хабаровске , отказались от помощи администрации города, в частности, от предоставления жилья из маневренного фонда. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В домах, пострадавших от пожара, было прописано девять человек, им было предложено переехать в маневренный фонд, однако все они отказались. Обращений по предоставлению иной помощи в отдел по социальной работе с населением в комитет администрации города по управлению индустриальным районом не поступало", — сказали ТАСС в пресс-службе, отметив, что в двух сгоревших домах прописано по три человека, в двух — по одному, в частично поврежденном доме — один.

Ирина Щеголева. Помощь в восстановлении документов, утраченных при пожаре, готовы оказать правоохранительные органы . «Принято решение о том, что пострадавшие могут восстановить документы, утраченные в ходе пожара, в приоритетном порядке без очереди», — сказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по Хабаровскому краю

Пожар площадью около 2 тыс. кв. м в районе Красная Речка в Хабаровске произошел в четверг, он начался с одного из домов и перекинулся на другие, а также на здание автосервиса. По данным МЧС, к ликвидации последствий пожара привлекли 101 человека, а также 19 единиц техники, в том числе самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.