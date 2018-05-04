Срочно: На севере Мьянмы в штате Качин произошло обрушение на рудном месторождении, возможны жертвы

Янгон, 4 мая / Синьхуа / — Как сообщила в пятницу полиция Мьянмы утром примерно в 03:30 по местному времени на рудном месторождении в штате Качин на севере Мьянмы произошло обрушение, возможны жертвы. —0—