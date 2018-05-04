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Срочно: На севере Мьянмы в штате Качин произошло обрушение на рудном месторождении, возможны жертвы
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Срочно: На севере Мьянмы в штате Качин произошло обрушение на рудном месторождении, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Янгон, 4 мая /Синьхуа/ — Как сообщила в пятницу полиция Мьянмы,
утром примерно в 03:30 по местному времени на рудном месторождении
в штате Качин на севере Мьянмы произошло обрушение, возможны
жертвы. —0—
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