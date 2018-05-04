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Циклон принес во Владивосток месячную норму осадков
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Циклон принес во Владивосток месячную норму осадков 

ТАСС 27 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала за двое суток во Владивостоке, сообщает в пятницу пресс-служба Примгидромета.
"Вчера днем южный циклон … подошел к побережью Приморья. Осадки, начавшиеся 1 мая, усилились. В разных районах Владивостока за период непогоды выпало 63 — 74 мм осадков, что около месячной нормы. Порывы ветра в городе достигали 30 м/с", — отмечается в сообщении.
Большое количество осадков также выпало в Ольгинском районе Приморья, где прошел дождь со снегом. За 1 и 2 мая там выпало 105 мм осадков. На остальной территории края количество выпавших осадков составило от 3 до 80 мм. В отдельных районах выпал град и прогремели грозы.
Осадки сопровождались сильным ветром 17 — 24 м/с, в Ханкайском районе скорость ветра достигла 25 — 27 м/с. Из-за циклона в крае похолодало, температура опустилась до 3 — 10 градусов.
Стихия нарушила морское прибрежное сообщение и работу трамваев и троллейбусов во Владивостоке, а также вызвала множественные нарушения энергоснабжения в Приморье.
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