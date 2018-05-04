Штормовой ветер сорвал крышу со школы в одном из сел Забайкалья

"В районе сейчас сильнейший ветер — до 30 м/с. В Усть-Озерном он сорвал со здания школы до 70% крыши. Ситуацию осложняют палы сухой травы в окрестностях города Борзя поселка Шерловая Гора . Тушением огня занимаются пожарные, задействованы сотрудники предприятий", — сказал Сайфулин.

Глава района отметил, что поскольку ветер продолжается, информация о причиненном ущербе будет озвучена позже.

По данным региональных СМИ, шторм сорвал крышу со здания общежития в Борзе.

Борзинский район находится на юге Забайкальского края. В нем живут около 50 тыс. человек. Административный центр района — город Борзя, который является третьим по числу жителей в регионе.