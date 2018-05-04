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Штормовой ветер сорвал крышу со школы в одном из сел Забайкалья
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Штормовой ветер сорвал крышу со школы в одном из сел Забайкалья 

ТАСС 32 минуты назад
ЧИТА, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Штормовой ветер с порывами до 30 м/с сорвал большую часть крыши со школы в селе Усть-Озерное Забайкальского края. Об этом сообщил ТАСС глава Борзинского района, на территории которого находится село, Юрий Сайфулин.
"В районе сейчас сильнейший ветер — до 30 м/с. В Усть-Озерном он сорвал со здания школы до 70% крыши. Ситуацию осложняют палы сухой травы в окрестностях города Борзя, поселка Шерловая Гора. Тушением огня занимаются пожарные, задействованы сотрудники предприятий", — сказал Сайфулин.
Глава района отметил, что поскольку ветер продолжается, информация о причиненном ущербе будет озвучена позже.
По данным региональных СМИ, шторм сорвал крышу со здания общежития в Борзе.
Борзинский район находится на юге Забайкальского края. В нем живут около 50 тыс. человек. Административный центр района — город Борзя, который является третьим по числу жителей в регионе.
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