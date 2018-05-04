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Крупный пожар произошел в поселке Новосиликатный
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Крупный пожар произошел в поселке Новосиликатный 

АиФ — Алтай 29 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Дом и надворные постройки горели в поселке Новосиликатный 4 мая, сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю.
К тушению пожара привлекались 25 человек от МЧС и 7 единиц техники.
Пожарные прибыли на место происшествия в 7:48. В 8:13 огонь удалось ликвидировать. Как уточнили в пресс-службе управления, работа велась по повышенном рангу. Из-за сильного задымления привлекались звенья газодымозащитной службы.
Пожар произошел из-за короткого замыкания, которое возникло вследствие неправильного монтажа электропроводки.
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