Крупный пожар произошел в поселке Новосиликатный

К тушению пожара привлекались 25 человек от МЧС и 7 единиц техники.

Пожарные прибыли на место происшествия в 7:48. В 8:13 огонь удалось ликвидировать. Как уточнили в пресс-службе управления, работа велась по повышенном рангу. Из-за сильного задымления привлекались звенья газодымозащитной службы.

Пожар произошел из-за короткого замыкания, которое возникло вследствие неправильного монтажа электропроводки.