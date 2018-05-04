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Опубликованы кадры из «сердца» разрушенного ядерного реактора Фукусимы
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Опубликованы кадры из «сердца» разрушенного ядерного реактора Фукусимы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Крупная радиационная авария максимального уровня произошла 11 марта 2011 года.
Опубликованы ужасающие кадры из эпицентра ядерной катастрофы на АЭС Фукусима-1, которые показывают разрушения после воздействия радиации.
На 3D снимках видно, что расплавленное ядерное топливо разливалось по столбам, стенам и потолку, уничтожая все вокруг.
Прошло семь лет с тех пор, как сильнейшее в истории Японии землетрясение и последовавшее за ним цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что привело к неработоспособности всех систем охлаждения и к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках.
Но до сих пор из-за смертельной дозы радиации внутри Фукусимы людям приходится полагаться на роботов, чтобы исследовать станцию, и даже они периодически приходят в негодность, сообщает Daily Mail.
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