15 автобусов полностью выгорели из-за поджога в Южном Бутове

В ночь на пятницу, 4 мая, на юго-западе Москвы загорелись 12 автобусов. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице. Уточняется, что автобусы загорелись на площади 300 квадратных метров на Типографской улице в районе Южное Бутово ЮЗАО Москвы.

Спасатели ликвидировали возгорание, в результате никто не пострадал.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах заявил, что из-за пожара пострадали 18 автобусов, 15 из которых выгорели полностью. Он также добавил, что причиной пожара мог стать поджог.