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15 автобусов полностью выгорели из-за поджога в Южном Бутове
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15 автобусов полностью выгорели из-за поджога в Южном Бутове 

ИД «Собеседник» 57 минут назад
В ночь на пятницу, 4 мая, на юго-западе Москвы загорелись 12 автобусов. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице. Уточняется, что автобусы загорелись на площади 300 квадратных метров на Типографской улице в районе Южное Бутово ЮЗАО Москвы.
Спасатели ликвидировали возгорание, в результате никто не пострадал.
В свою очередь источник агентства в экстренных службах заявил, что из-за пожара пострадали 18 автобусов, 15 из которых выгорели полностью. Он также добавил, что причиной пожара мог стать поджог.
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