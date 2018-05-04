Синоптики: пик паводка в Приморском крае еще не пройден

Уровень воды в большинстве рек Приморского края в ближайшие сутки будет продолжать подниматься, пик паводка еще не пройден, сообщает в пятницу пресс-служба Приморского гидрометеоцентра.

Мощный циклон, пришедший в край в четверг, уже вызвал множество обрывов на ЛЭП, прервал автомобильное сообщение по дороге Владивосток Находка (в настоящее время оно восстановлено — прим. ТАСС ), и отрезал от дороги село Кроуновка с 500 жителями. В западных и центральных районах края осадки продолжаются.

«Сегодня на большинстве рек края интенсивность подъема воды уменьшится. В последующие сутки на малых реках южных районов, а также в верховьях рек центральных и западных районов пройдут максимальные уровни паводка, на отдельных участках с подтоплением низких мест, участков дорог. Существует угроза низководным мостам», — сообщает пресс-служба.

В пятницу на большинстве рек края синоптики регистрируют подъем воды дождевого паводка. Наиболее значительные подъемы уровня воды (на 0,7 — 3,2 метра) отмечаются в бассейнах рек Раздольной, Илистой и Арсеньевки. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек юго-западных районов, низких мест и участков дорог.